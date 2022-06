El Barça tanca un acord amb Robert Lewandowski

El Barça i el davanter polonèshan arribat a un acord de cara a la propera temporada. Si el club blaugrana és capaç de signar un traspàs amb el(actual club del futbolista) i aconsegueix marge per inscriure’s a la Lliga, Lewandowski serà jugador blaugrana, i un dels més ben pagats.Segons explica el diari Sport, el “killer” rebrà del Barça un total ded’euros per cadascuna de les dues temporades per les quals signarà. Aquest compromís es podria ampliar a un any més.D’altra banda, el rotatiu assegura que el club està disposat a gastar-seper fitxar el jugador, que té 33 anys i al qui li queda un any de contracte amb l’entitat bavaresa.

