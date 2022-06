Un dels monuments turístics més cars del món és català

Aquest serà el primer estiude forma generalitzada, després de dos anys. Això fa que les previsions turístiques tornin a ser optimistes, especialment a la zona Mediterrània i capitals europees, entre d'altres destins. Unes localitzacionsi un estudi ha fet una, i entre els cinc primers n'hi ha un de: laSegons el treball, que publica La Vanguardia, ha detallat que el rànquing contempla, a més del tiquet d'entrada al temple creat per Antoni Gaudí,en un hotel de Barcelona. Això fa que el preu se situï, tenint en compte que l'accés a l'obra gaudiniana és, de com a mínim, 26 euros.Per davant de l'emblema barceloní hi ha monuments, per aquest ordre: el, l'i el, a les afores de París. I al més alt del podi, molt a prop d'aquesta mansió, a la mateixa capital francesa, la. El cost totalL'estudi també ha fet el rànquing invers, és a dir, les. En aquest cas, es troben a Àsia i Àfrica. La, per poc més de 80 euros; l', que es troba al desert, a Egipte, al voltant de la setantena d'euros; el, la muntanya més alta del Japó i el més barat de tots per anar a veure: el, que es troba a l'Agra, a l'Índia. L'estada més l'accés al mausoleu seria de 43 euros.

