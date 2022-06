El tècnic delha quedat moll de cap a peus aquest divendres a la nit després que el seu equip s’hagi classificat per lade Girona, que dona opció a classificar-se per l’Abans de començar la roda de premsa, diversos membres de l’staff han entrat a la sala de premsa i han remullat a consciència l’entrenador, que no ha pogut evitar la dutxa.també han “patit” l’eufòria dels lleidatans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor