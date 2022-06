Un home mor en un tiroteig a Tordera

Unque s'ha produït aquest dissabte, al voltant del migdia, a. Concretament, a la urbanització de Sant Daniel del municipi maresmenc, que es troba allunyada del nucli urbà, al nord-est de la població. Els autorsdel lloc, tal com ha informat un veí a l'ACN.Els Mossos d'Esquadra han informat que hani que hi ha, de 34, 35 i 48 anys que estarien implicades amb aquesta. La policia catalana els ha arrestat minuts després dels fets, gràcies al dispositiu desplegat que elsSegons han detallat, cap a les 11 del matí han rebut l'avís "peren un bloc de pisos" de la localitat. En arribar els agents, han localitzat. Els professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat reanimar-lo, però no ha pogut salvar-li la vida.L'ACN ha avançat que en el tiroteig hi ha haguti que haurien participat cinc individus en l'assalt, dels quals tres serien els arrestats pel cos policial. A més, amb declaracions de testimonis del veïnat, ha precisat que l'entrada a l'habitatge ha estat per dues bandes diferentsSigui com sigui, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha, que es trobaper esclarir les causes de la mort i les circumstàncies per les quals s'ha produït.

