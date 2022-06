Junqueras clama per «substituir» els partits «que han fet del clientelisme i la corrupció la seva manera de viure»

El líder d'ERC,, ha defensat la"elsque han dominat la política durant moltes dècades i".Ho ha expressat d'aquesta manera en una intervenció aquest dissabte durant la investidura d'(Barcelona) i candidat d'ERC per a les eleccions municipals de 2023. La tria de Bossa, segons Junqueras, és una "victòria" per al republicanisme. El nou alcalde, fins ara tinent, era quelcom previst des que va començar la legislatura. Oriol Bossadel 2019.En el seu discurs, Junqueras també ha dit que es tracta d'una "tasca ingent", però que, en la denúncia, sense la voluntat de canviar de veritat la vida de la gent a millor". El líder d'ERC ha celebrat la "victòria republicana" a l'àrea metropolitana, una zona on hi ha majoria d'alcaldes socialistes, però ha ressaltat la importància deper a aconseguir la república catalana.

