Renfe deixa tirat Feijóo més de dues hores en un AVE destí Màlaga

Gajes del oficio, Carlos. Es de aplaudir la paciencia y el civismo de los viajeros. A ver si pronto nos recoge otro tren y llegamos a Córdoba para tomar ese bocata. https://t.co/10WPqURBT9 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 10, 2022

han estatque anava de Madrid a Màlaga aquest divendres. Les incidències a, la principal empresa de transport ferroviari de l'Estat, s'han tornat una constant els darrers anys, sobretot a Catalunya. I, principalment, qui més pateixen les conseqüències són els seus usuaris.Una de les darreres incidències del grup, la de l'AVE destí Màlaga,i un grup de periodistes que l'acompanyaven en el camí als actes de campanya de lesdel pròxim diumenge 19 de juny. El succés ha estat molt comentat a les xarxes, no només per la curiositat de qui ha afectat, sinó també per la indignació que arrosseguen els problemes a Renfe.Tot comença amb la publicació a Twitter de Carlos Pérez, un professor i economista de Màlaga que es queixa de l'incident, que els ha deixat "enmig del no-res" i, a més a més,. Un tuit al qual Feijóo respon, amigablement, que "això va amb la feina" i que és "d'aplaudir la paciència i el civisme dels viatgers". Elogis a banda, el líder del PP també desitja a Pérez que "aviat" els reculli un altre tren i puguin arribar per "menjar-se aquest entrepà".El fet és que a hores d'ara, tots els viatgers -inclòs Feijóo- han arribat a destí i el líder del PP ja és participant a la campanya andalusa. Renfe no ha emès cap comunicació sobre l'ocorregut.

