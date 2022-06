La guia per viatjar aquest estiu: quins països (encara) demanen passaport Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'aixecament de lesauguren un estiu com era abans de la pandèmia, és a dir, amb una. Elsconcentraran molts passatgers, especialment a partir de finals del mes de juny, tot juliol i al llarg de l'agost. Però, encara que no hi hagi limitacions, elA lael reclamen Espanya, Portugal, Malta i França. En canvi, països com Alemanya, Grècia, Irlanda, Croàcia i Eslovènia, entre d'altres, no el reclamen. A Amèrica Llatina tampoc és un requeriment, únicament Costa Rica demana un test previ. Això sí, en el cas que s'estigui vacunat. Pel contrari, si no es té la pauta completa o cap dosis, hi ha diversitat de protocols. Alsi no poden anar-hi elsTot i aquest alliberament de les restriccions, hi ha, entre altres, dos països queen l'arribada:. I si encara queden dubtes sobre qui demana què, la Unió Europea ha dissenyat una pàgina web, sobre la, en què detalla i informa sobre el pla de viatge , depenent del destí.La Comissió Europea va proposar, fa uns mesos, en un context encara de restriccions,per viatjar pel continent fins al juny de l'any vinent. Cal recordar que aquest documentd'haver rebut la segona punxada -o la primera si s'ha passat el coronavirus- i que es renova amb la tercera o la de recordatori.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor