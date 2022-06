La Marató Antirepressiva: el projecte de l'Esquerra Independentista per «visibilitzar la repressió»

L'ha presentat aquest dissabte, un projecte. Les portaveus del moviment Eva Pous i Marina Gispert han avançat que la iniciativa, en el marc dels, "donarà veu a tots els casos de repressió amb un recorregut pels països catalans ambamb grups de suport". Amb tot, l'organització no vol que les encausades "hagin de fer front als costos econòmics, polítics i personals que suposa la repressió".Pel que fa a laa moviments com el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), han considerat que els "mitjans de seguretat" han funcionat i "evitaran que es repeteixi".L' Esquerra Independentista ha defensat el projecte davant "les nombroses multes del moviment per l'habitatge o l'". Pous i Gispert han assenyalat "l'Estat i els diferents governs autonòmics" com els responsables, perquè "no estan disposats a cedir ni un mil·límetre del poder que acumulen, un poder que utilitzen per reprimir-nos".La Marató Antirepressivaamb un acte de cloenda.

