Fregant els 40 graus: així serà el temps aquest cap de setmana

Els caps de setmana de sol s'han convertit, darrerament, en la tònica habitual. I aquest no en serà cap excepció. El(Meteocat) avisa que els dosseranAquest dissabte, la jornada ha començat amb predomini del cel serè i unaa bona part del territori, amb molts valors que han rondat els 20 graus tant al litoral com en punts d'interior. A mesura que avanci el dia,a Ponent. A la Catalunya central, la temperatura màxima quedarà una mica per sota, sobre els 35 ºC.El cel transitòriament poc ennuvolat pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans, sobretot a partir de la tarda al terç oest del país. A partir del migdia es formaran alguns núvols d'evolució diürna al Pirineu i al Prepirineu i en especial al sector occidental. Al litoral sud hi haurà algun banc de núvols baixos a partir del vespre.a punts del nord del Pirineu, i a partir del vespre no se'n descarta al terç oest.S'imposarà elentre fluix i moderat en conjunt, però amb alguns cops forts a l'interior de la vall de l'Ebre i al sud de Ponent i l'altiplà Central. Amb tot, fins al migdia, bufarà tramuntana fluixa al nord de l'Empordà. Al final del dia, el vent quedarà fluix i de direcció variable en general.Pel que fa a, el cel també estarà serè o puntualment poc ennuvolat fins al migdia, tot i que fins a primera hora del matí circularan bandes de núvols alts i mitjans., on localment el cel quedarà mig o molt ennuvolat. Al llarg de la tarda arribaran núvols alts per l'oest del territori que s'estendran a la resta del país a partir del vespre. Al litoral sud hi haurà intervals de núvols baixos a l'inici i al final del dia.Durant la tarda s'espereni a partir del vespre n'és possible algun d'aïllat al terç oest. Seran d'intensitat entre feble i moderada i localment aniran acompanyats de tempesta. Lamínima i màxima serà, amb un ambient molt calorós. Els valors més alts arribaran localment als 39 ºC a Ponent i fins al voltant dels 37 ºC a la Catalunya Central.A més a més, hi haurà vent fluix i de direcció variable a l'inici i al final del dia en general, amb predomini del terral al litoral. La resta del dia bufarà de component sud entre fluix i moderat en general, però amb alguns cops forts a l'interior de la vall de l'Ebre, al prelitoral sud i a punts del sud de la depressió Central.

