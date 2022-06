La «gent del camp» que mai ha vist una lesbiana: el polèmic discurs de l'organitzadora del Pride a Palma

Aquestes han estat les declaracions de l’organització del Pride de Palma amb relació a la “gente del campo”👇🏼 pic.twitter.com/KDOhwBOZE7 — Alba Tarragó Bosch (@AlbaTarrago) June 10, 2022



Això té una arrel i és la de sempre: la de pensar que Mallorca és un campet on tots els embaucadors i especuladors tenen via lliure per fer i desfer. Aquesta situació és doblement perversa, perq es tracta de pervertir, a més a més, la reivindicació LGTBI. https://t.co/X3DJHteX08 — Can Bum (@CanBumm) June 10, 2022



A sa Part Forana right now... pic.twitter.com/8cySCq5FBR — Joan Gaià i Mascaró 🐐🧀 (@JoanGaia) June 10, 2022

És ben sabut que els polítics i polítiques tenen assessors de comunicació. I, així i tot, més sovint del que potser voldrien, s'enganxen en un discurs i acaben fent declaracions controvertides que donen la volta a les xarxes socials. Ha tornat a passar. Aquesta vegada, l'organitzadora del-la festa de l'orgull LGTBI+- a Palma.En el discurs de presentació de les activitats que es faran per celebrar el Pride, Hansen va dir que era. Les paraules de l'organitzadora van generar tal rebombori que s'ha vist obligada a emetre un comunicat durant la matinada per disculpar-se i oferir una explicació detallada de l'ocorregut.que, en triar les paraules, no hagi estat capaç de fer-me entendre com desitjava. Hauria d'haver triat millor perquè el missatge sobre el que realment significa per a mi celebrar aquest esdeveniment s'entengués", ha expressat Hansen que afegeix: "per a moltes persones de la comunitat que, en moments com aquest, puguin ser lliures de ser qui són". I continua: "M'agradaria que el missatge que arribés a la gent, tant a Palma com en qualsevol part del món, és que".a través de Twitter, on ha escrit: "No comparteixo i lamento profundament les declaracions fetes en la presentació de la Pride Week. Són irrespectuoses amb la realitat de la resta de municipis i amb les necessitats d'habitatge de Palma. Són una visió distorsionada de la reivindicació combativa que és l'Orgull".En una via paral·lela,. En aquest cas, s'ho han pres de forma molt més divertida, fent caricatures de persones que fan turisme per "veure lesbianes" o compartint fotomuntatges de paròdia amb personatges vestits de troglodita. En definitiva, hi ha mems per a tots els gustos. I, evidentment, també hi ha dures crítiques.

