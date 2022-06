Disneyland Paris apologizes after employee ruins wedding proposal:



“We regret how this was handled. We have apologized to the couple involved and offered to make it right.” pic.twitter.com/J4hlnieVJ3 — Pop Crave (@PopCrave) June 4, 2022

La petició deés probablement un dels moments més especials en la cultura popular. Un dels escenaris més típics per fer-ho és un lloc emblemàtic com pot serParís. En aquest cas, però, el moment ha estat interromput d'una manera gairebé surrealista, fins al punt que Disney ha hagut de disculpar-se.Tot plegat anava tal com estava previst: l'home s'ha ajupit i ha tret laamb l'a dins. La seva parella, emocionada i sorpresa pel moment, es disposa a oferir la mà perquè l'home li posi l'anell al dit. Tot en ordre fins que un personal del parc temàtic s'interposa entre els dos i els hi pren la capsa amb l'anell. Fent unamb la mà, els convida a marxar.El vídeo s'ha fet viral i acumula gairebé quatre milions de visites a. Això ha portatamb la parella i a oferir-los a repetir l'escena, ara sense final inesperat. Ara bé, la indignació de la parella és tan gran que no han acceptat la compensació que els oferia lade l'entreteniment. "Ja no podem fer marxa enrere", ha explicat l'home afectat.

