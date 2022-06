Gestionar l'eufòria

crec que és important que ens ho tornem a recordar amb un somriure d'orella a orella: es poden crear referents juvenils en català. És possible. El català no mossega. Se'l pot agafar, vestir-lo de bons continguts, distribuir-lo per tots els canals possibles i, a més a més, acabar convertint-lo en un èxit esclatant.De fet, durant molts anys l'enemic ha estat intern. Ni s'ha prioritzat el nínxol juvenil -el que t'ha de falcar el futur de la llengua- a l'hora de crear audiovisual en català, ni s'ha fet una bona feina, ben rumiada i estratègica, quan s'ha abordat amb desgana la qüestió.reproduint un format més vell que l'anar a peu. Només calia posar-hi ganes, abocar-hi recursos, i obrir els ulls per caçar un càsting mil·limetrat que enamorés una audiència òrfena d'alegries.els resultats de l'experiment és trampós. Estic sent trampós. Que fàcil, ara, dir que necessitàvem tenir aquest format específic amb aquests ingredients concrets. Per ser honest, admeto que probablement jo no hauria pronosticat que un Operación Triunfo remasteritzat triomfaria a casa nostra, després de tantes dècades i tants retorns; però sí, ha passat. I potser aquest èxit ens indica fins a quin punt hi havia fam de normalitat en l'audiovisual català juvenil, encara que fos una normalitat antiga.pràcticament invisible. Hi ha el perill de caure en l'autocomplaença, creient que la feina està feta. I no, tota aquesta moguda acaba de començar. La resurrecció serà lenta i costosa, i només podrem confirmar que respirem amb normalitat quan el cor ens hagi bategat més d'una i més de dues vegades.No ens quedem amb una segona temporada d'Eufòria, tampoc. Anem més enllà, posem en marxa la màquina de crear referents i dotem-la de la intel·ligència necessària perquè no deixi de fabricar futur: a la tele, a les plataformes, a les xarxes, a tot arreu.Vaja, com una llengua normal. Si ho fem, si som capaços de gestionar bé l'eufòria que ara ens sorprèn, potser aconseguirem treure el català de la depressió on nosaltres mateixos l'hem entaforat durant tants anys.

