Lad'aquest 2022 ja té data: serà el proper 2 de juliol i s'il·luminaran prop de 400 cims des delfins al Mediterrani. Per tothom que hi vulgui participar, les inscripcions es poden realitzar fent clic en aquest enllaç . Tot plegat s'ha presentat aquest divendres al vespre amb Dolors Feliu, Jordi Pesarrodona, Jordi Merino i Marc Antoni Malagarriga.La presidenta de l'ANC ha destacat que és l'"acció artística" més gran de caràcter polític que s'ha projectat mai a Europa. "Activisme i creació artística units, una acció que perdurarà en la memòria. Una crida internacional cap a una causa justa a favor de l'autodeterminació dels pobles", ha assegurat.A més, també s'ha projectat el documental Llum i Llibertat, rodat el 2019 amb la il·luminació de 131 cims de Montserrat. La Via Pirinenca és un projecte comú de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) amb la Federació d'Entitats Excursiontes de Catalunya (FEEC) i Gure Esku. També hi col·labora Òmnium i la fundació Reeixida.

