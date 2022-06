Aquesta és la millor pastisseria de Catalunya

La pastisseriaés la millor de. Així ho han decidit elsdedesprés d'una votació interna. El premi s'entregarà el pròxim diumenge en una gala a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona en què també s'atorgaran altres guardons.El lloc premiat es troba al carrer delsde Barcelona i va ser fundat el 2008 perHofmann, que va morir el 2016. El negoci el va agafar la seva filla Silvia i la part creativa la controla ara el xef. El croissant de mascarpone i el de mantega són dos dels productes més famosos de la pastisseria.Per altra banda, també han estat guardonats els pastissers, fundador de l', iper les seves trajectòries professionals. Hoffman també ha rebut el premi a la millor pastisseria en xarxes socials mentre que el periodista Eloi Vila ha estat reconegut com el "personatge més dolç".Altres premis són l'Innovador, que és per a la pastisseria, el d'Emprenedoria, que és per aPastissera de(Maresme) i el de la pastisseria més antiga de Catalunya, que el repde(Alt Penedès). Els premis compten amb gairebé un segle d'història i tornen després de la pandèmia.

