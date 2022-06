🚨⚽️ Detingut un individu per difondre ideologia feixista amb escut de l'Espanyol



‼️La denúncia la fa el club a Mossos el 2020 per exhibició adhesius feixistes amb l'escut i no autorització



👉Descoberta identitat se l'acusa d'anar contra propietat industrial, drets i llibertats pic.twitter.com/FjRG3QTD4k — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) June 10, 2022

Una persona ha estat detinguda per difondreamb l'escut de l'. El cas l'ha avançat el Què t'hi jugues de la SER Catalunya, que ha explicat que la denúncia la fa el mateix club el 2020 davant elsEn concret, elva posar en coneixement de la policia catalana que l'individu exhibiaamb l'escut de l'Espanyol sense que tingués capper fer-ho. És llavors quan els Mossos obren la investigació per intentar trobar la persona.Un cop s'ha descobert la identitat de l'individu, ara se l'ha pogut detenir i se l'acusa d'anar contra la, a més de contra elsi les. Es desconeix per ara si ha estat o serà posat en llibertat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor