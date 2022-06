Un nen de 5 anys, en estat greu després de ser atropellat per una moto a Barcelona

Un nen de 5 anys es troba ingressat greu adesprés de ser atropellat per una moto a Barcelona. Els fets han succeït al voltant de les 15h del migdiasegons han informat les autoritats policials de la capital catalana.Fins a tres dispositius delss'han desplaçat al lloc del sinistre per atendre el menor d'edat, que ha estat traslladat finalment a l'hospital. Ara per ara es desconeixen les circumstàncies dels fets que han provocat l'accident. La Guàrdia Urbana ho investiga des de primera hora de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor