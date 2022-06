​L'Estat invertirà 78,2 milions d'euros per millorar l'AP-7 al Vallès

El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Xavier Flores, ha anunciatper. Seran unes intervencions alsi als, tant en sentit Tarragona com Girona.Així ho ha dit aquest divendres, en el marc de la visita de la ministra Raquel Sánchez a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC). Flores ha precisat que es tracta d'una, “del que ja tenim, actuem”, ha afegit. Ha resumit que es tracta de fer “” de l'àrea entre Barberà i Bellaterra com ara, “estirar” les incorporacions a l'autopista.En definitiva,“perquè el trànsit flueixi millor” i ho ha comparat, amb les, a l'altura de Badia i entre Sant Quirze i Terrassa, amb l'ampliació de carrils . Tot plegat, ha indicat que siguin unes intervencions immediates, amb la possibilitat que esAixí com,i que tingui "una" amb la. Un anunci que ha arribat després que aquest dijous un, al terme municipal de Barberà, i en sentit Tarragona, provoqués un caos circulatori , amb fins a 16 quilòmetres de cues. Una densitat de trànsit queLa promesa del govern espanyol busca. Des de principi d'any han perdut la vida-amb dades fins al 31 de maig-. A més, damunt la taula també hi ha, inicialment es va proposar els 110 km/h i s'ha passat als 100 en aquest àmbit del Vallès.

