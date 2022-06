Òmnium exigeix a ERC i Junts abandonar la «deriva tòxica»

L'aval al pacte del Parlament per la llengua

En una setmana especialment marcada pels retrets - encara ressonen els insults de Gabriel Rufián a Carles Puigdemont i també els dards de l'expresident a l'estratègia del diàleg -,ha exigit als dos principals partits independentistes,, que abandonin les "estratègies de part", les "baralles" i l'actual "deriva tòxica" per passar a treballar en favor dels "objectius col·lectius" i sumar "complicitats". L'entitat ha celebrat aquest vespre l'assemblea general en un acte a Girona i, en el seu discurs, el presidentha advertit que "equivocar-se d'adversari" és la manera més segura de "perdre la guerra". "Mentre no ens posem d'acord, l'Estat continua desplegant tota la seva maquinària repressiva", ha dit Antich des del convent de Sant Domènech.Quan fa tot just 100 dies que Antich i la nova junta, amba la vicepresidència i noms com, són al capdavant d'Òmnium, el president ha volgut reivindicar la feina feta fins ara, en camps com el delo en la denúncia de. Més enllà d'això, però, Antich ha certificat - com ja va fer al seu primer discurs com a president - que l'actual cicle polític, derivat de l'1-O, està "esgotat", i ha assenyalat una situació deque cal deixar enrere. "S'ha acabat el dol", ha sentenciat, i ha demanat. "Si ens barallem, no avancem", ha afegit.L'entitat defensa "un nou mapa" per a un "nou cicle", que permeti generar més "complicitats". Per això, ha demanat Antich, cal reclamar a tothom "" i posar. "Si cada part es pensa que té raó i només treballa per imposar la seva raó als altres, no guanyarem mai", ha dit el president d'Òmnium, en un missatge dirigit a ERC i Junts. Ara bé, ha demanat que ningú s'enganyi amb "fantasies". "La independència no caurà del cel ni és per demà passat", ha dit. Tot i reivindicar l'1-O com a "èxit col·lectiu" que no es pot "minimitzar", Òmnium constata queper "aconseguir l'objectiu" de la independència. "No vam ser capaços de traduir el poder en força per canviar les coses", ha dit Antich.Òmnium constata que l'independentisme viu un moment de "desmobilització i desorientació" marcat per la "", els retrets creuats i les acusacions de "traïció". En l'actual context, demana deixar les queixes de banda i treballar en tots els fronts. "", ha dit Antich, que ha rebutjat la idea de "gestionar el mentrestant" i ha repassat la feina feta per Òmnium en matèria de llengua, del model d'escola, de cohesió social, de defensa dels drets civils i polítics, en l'àmbit internacional i en la defensa del dret a l'autodeterminació. Per l'entitat, no es poden desatendre aquestes batalles mentre es treballa en una estratègia conjunta cap a la independència que sigui "compartida, inclusiva i transversal".Antich també ha centrat el seu discurs en la qüestió del català a l'escola. Òmnium va avalar el pacte d'ERC, Junts, PSC i comuns per donar resposta a la sentència del 25% de castellà, a diferència de bona part de la comunitat educativa -, el, lao l'són algunes de les organitzacions que s'han oposat al pacte-, i això li ha comportat algunes crítiques. El president ha justificat la posició de l'entitat en aquesta carpeta. "Ens hem posat al costat del", ha dit, i ha avisat ERC i Junts que no hi ha "cap xec en blanc" i vetllaran perquè es compleixin els acords i no es traspassin "línies vermelles", com ara la vehicularitat del català o la protecció de les direccions de les escoles.Un altre dels fronts d'Òmnium en les darreres setmanes ha estat la denúncia del. Antich ha assegurat que ho denunciaran on calgui perquè "no quedi impune". "Tenim com a objectiu afeblir un estat hostil, que vulnera els nostres drets en lloc de defensar-los", ha dit. Ara com ara, la via política sembla que no tindrà més recorregut -no hi ha hagut dimissions significatives, més enllà del cessament de la directora del CNI- i la via judicial s'està trobant amb les traves del jutge, que diu que no hi ha "cap base" per imputar l'empresa NSO, desenvolupadora i comercialitzadora del programariutilitzat per espiar una seixantena d'independentistes.

