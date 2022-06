La Cecot celebra l'acord per ampliar la B-40 i el veu positiu pel territori

La patronal vallesanaha celebrat l'acord "transversal" per ampliar l'autovia B-40, que enllaçarà Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. El president de la patronal,, l'ha definit com "un acord que hem treballat de manera participada, plural i coral".Per la Cecot l'ampliació del Quart Cinturó és una "molt bona notícia" sobretot perquè tindrà un impacte positiu de fins asegons un estudi de l'Institut Cerdà. Amb tot però, Abad ha lamentat l'absència del secretari general de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, en l'anunci de l'acord. "No vull caure en l'anècdota trista que hagi faltat una part", ha dit el president de la Cecot.L'acord entre el govern espanyol i la Generalitat consta d'un conveni per ampliar l'autovia B-40, tot i que no està definitPer la seva banda, Abad ha apuntat que hi haen què el govern espanyol assumirà el cost, mentre que la Generalitat concretarà i "acabarà precisant" la infraestructura.

