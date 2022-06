Marchena desmenteix les acusacions de corrupció contra Llarena i altres jutges del Suprem

El president de la sala segona del Tribunal Suprem,, ha sortit al pas aquest divendres d'unes publicacions de principis de setmana que acusen el magistratde teniri altres magistrats de delictes de corrupció. Les acusacions s'han publicat al portal de l'(ACODAP) i no havien tingut rellevància fins ara, quan el propi Suprem ha volgut desmentir-les a través d'una carta enviada al president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ),Les imputacions, diu Marchena, són "" deli dels seus magistrats, que han d'abordar qüestions relacionades, precisament, amb els delictes de corrupció. Arran de la publicació -sense proves que hi donin veracitat- en aquest portal, les acusacions han circulat per les xarxes socials i han estat difoses en entrevistes a YouTube, i fins i tot en alguns casos s'han modificat articles de la Viquipèdia per incloure-hi mencions referents als actes de corrupció.L'autor de les acusacions és l'exjutge, que va ser expulsat de la carrera judicial i condemnat dues vegades pel Suprem per delictes de. Marchena alerta Lesmes que l'associació ACODAP, impulsada per Plasencia, podria estar al servei d'una "estratègia generadora d'informació falsa" per tal de "denigrar persones i institucions". A més, alerten que Plasencia podria estar obtenint donacions econòmiques per a tirar endavant la "fingida lluita" contra la corrupció.

Carta de Marchena al president del CGPJ by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor