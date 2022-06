ERC rebutja la «prioritat sociovergent» del Quart Cinturó

Poques hores després de la plantada del Govern a la ministra de Transports,, a l'acte per anunciar que el govern espanyol assumirà el cost de la connexió entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès per la B-40, ERC ha fet públic un comunicat per manifestar la seva oposició frontal al. Una obra que emmarca en un model dei que forma part de les, un llistat en el qual també ubiquen l'ampliació de l'aeroport del Prat. El pronunciament dels republicans posa en evidència no només la discrepància amb l'Estat, sinó també laque històricament manté al territori sobre aquesta infraestructures amb partits com el PSC o els antecessors de Junts."Construir més trams del traçat original de la B-40 és una prioritat sociovergent en infraestructures que els republicans no comparteixen i que volen aturar", asseguren al comunicat. En les darrers hores, ha estat el president de la Generalitat,, qui ha ordenat que cap membre de l'executiu assistís a l'acte de la ministra Sánchez a Sabadell en considerar que es tractava d'un "blanquejament" del dèficit d'inversions en infraestructures que s'ha posat en evidència la darrera setmana. Inicialment, estava previst que hi participés el secretari general de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. Des del Govern expliquen que no hi hapel Quart Cinturó en coneixement del president Aragonès i entenen que el que buscava Sánchez és "normalitzar" la situació.El comunicat d'ERC, però, va més enllà a l'hora d'explicitar que no acceptarà aquest projecte perquè el considera un plantejament "erroni" que no compta amb consens territorial de les dues comarques i que pretenia ser. De fet, segons els republicans s'estava seguint el mateix modus operandi que amb la "proposta fallida" per ampliar l'aeroport del Prat. Aleshores es va obrir un esvoranc al Govern perquè el vicepresidentva acordar amb la ministra Sánchez el passat 2 d'agost un projecte d'ampliació que ERC rebutjava.La proposta alternativa d'ERC a -un Quart Cinturó que suposaria "construir una nova autopista que no resol les necessitats reals de la mobilitat dels Vallesos i que obvia la realitat d’emergència climàtica i de crisi energètica" passa per fomentar el transport públic, especialment el ferroviari. Aporten, com a dada, que els Vallesos són la regió metropolitana europea amb menys transport públic: un 16% versus el 84% de transport privat. "El tren orbital entre els dos Vallesos és la prioritat a abordar per tal de resoldre i millorar la mobilitat en aquest espai", insisteixen. Sí que aposten per finalitzar el tram ja iniciat entre Abrera i Terrassa i la seva connexió amb la C-58.

