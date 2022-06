Desapareix un helicòpter amb set persones a bord a Itàlia

Una bord, inclosos el pilot i els sis membres de la tripulació,aquest dijous a la província de, a la regió italiana de la Toscana. L'aeronau havia enlairat de Capannori i es dirigia a la zona de Treviso, en el nord-est del país.L'alarma de la desaparició l'ha donat la prefectura de Mòdena al voltant de leshora local. En aquests moments, s'està buscant l'helicòpter en la cadena muntanyenca dels, a la frontera entre les províncies de Mòdena i Lucca.L'és la cresta entre San Pellegrino in Alpe, Pievepelago, Piandelagotti. Durant les hores de vol de l'helicòpter, unaha caigut en aquesta zona, tal com ha recollit el diari La Repubblica.Els sis membres de la tripulació sóndel sector paperer i el pilot és un treballador d'Avio Helicopters, una empresa que té base a l'aeroport Arturo Ferrarin de Thiene (a Vicenza, regió del Vèneto, també al nord-est italià) i que lloga vehicles per a vols turístics i de negocis.

