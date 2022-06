Unha mort aquest divendres al migdia a l'(Alt Empordà) després de precipitar-se durant un. La víctima era un home de 43 anys, segons han confirmat fonts policials a l'ACN. L'avís de l'accident ha arribat pocs minuts abans de la una de la tarda.El paracaigudista s'ha precipitat a un camp proper a les instal·lacions de l'aeròdrom. Elsinvestiguen els fets per esbrinar-ne les causes, i saber si el paracaigudes li ha fallat o bé la víctima ha patit unadesprés de llançar-se al buit que no li ha permès activar-lo. El furgó de laha fet l'aixecament del cadàver pels voltants de les tres de la tarda.

