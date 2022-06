El govern espanyol vol retenir i atraure talent científic innovador

El president del govern espanyol,, ha anunciat que el Consell de Ministres de dimarts que ve aprovarà un. El pla inclou 30 mesures que es desplegaran els pròxims 18 mesos, i busca dotar els científics de, amb més contractes pre i postdoctorals".Segons el president espanyol, el pla "i crearà nousper a l'atracció de talent científic internacional al sector públic, i també impulsarà la incorporació de talent científic innovador al sector privat". Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la clausura de la trobada d'emprenedors South Summit 2022, on ha reivindicat les actuacions del seu executiu per mantenir l'ocupació durant la pandèmia de Covid i ha destacat el paper de la reforma laboral, que ha permès que un de cada dos nous contractes siguin indefinits. "Hem deper tenir una economia molt més forta i resistent, i per això cal fer d'Espanya una nació emprenedora", ha dit.Fruit del pla, ha dit, l'Agència Estatal d'Investigació activarà unaper "assentar la carrera professional d'investigadors joves, nacionals i estranger, obrint línies d'investigació i accedint a una plaça fixa un cop finalitzada el seu itinerari postdoctoral".La demostració d'aquesta voluntat i d'aquest esforç, ha dit, és que l'Agència Estatal d'Investigació és que el 2022 disposa d'un pressupost de 1.358 milions d'euros, un 60% més que el 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor