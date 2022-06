Borràs accepta la dimissió de la secretària general del Parlament

La presidenta del Parlament,, ha acceptat finalment la dimissió de la secretària general de la cambra,, deu dies després que aquesta presentés la voluntat de renunciar al càrrec . La mesa havia encarregat un informe a l'Oficina Antifrau per tal d'esclarir el paper d'Andreu en relació a un procés de selecció d'uxiers en el qual. La secretària general del Parlament, que no va informar d'aquesta circumstància, argumentava que no ha participat en el procediment i que es va inhibir des de bon començament. L'oposició, especialment el, estava descontenta amb la seva tasca, per la qual també va rebre crítiques en posar traves a l'hora de fer públic el cost de les polèmiques llicències per edat.Andreu va ser una tria directa de Borràs i del seu entorn -format per dirigents com, tots els futurs integrants de la direcció de Junts- per substituir, protagonista de múltiples topades amb l'expresident, exvicepresident del Parlament, en l'anterior legislatura. A Muro, Junts l'assenyalava per la retirada de l'escó de Torra , i hi havia actituds seves que -sempre en privat, perquè públicament no se'n va fer cap advertència- que havien encès alarmes. Una d'elles va acabar esclatant gràcies a la publicació, al diari Ara , de l'existència de les polèmiques, un dels episodis que més soroll ha generat a l'entorn de la presidència de Borràs. Ella i els seu cercle més proper consideren injust que, havent-se convertit en l'encarregada de revertir els privilegis, se l'hagi assenyalat, a diferència dels seus predecessors., sostenen sovint des del seu entorn, sempre alerta per les informacions que apareixen davant del judici que Borràs haurà d'afrontar en els propers mesos per les presumptes irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La presidenta del Parlament ha emmarcat aquesta carpeta judicial dins la "causa general" contra l'independentisme, malgrat que els delictes imputats -malversació, prevaricació, frau i falsedat documental- i la tasca al capdavant de la ILC no tenen a veure amb l'arquitectura política del procés. Un funcionari va declarar la setmana passada que Borràs li va demanar que l'avisés si els Mossos investigaven els contractes sospitosos d'haver estat fraccionats.En privat, la presidenta del Parlament manté que no s'han comès irregularitats, i es defensa assenyalant que la investigació és "prospectiva" pel fet de ser una "coneguda independentista", com apareix enque formen part de la causa. El cas de la ILC ha sobrevolat des del principi la seva presidència -a la qual va arribar gràcies als vots de Junts i ERC, sense el suport de la CUP, fet que va generar suspicàcies en un entorn que sempre ha volgut exhibir proximitat amb els anticapitalistes-, en la qual es va estrenar amb un discurs basat en "recuperar" la sobirania del Parlament perduda -a parer seu- en l'etapa de. Les paraules pronunciades el dia de l'assumpció del càrrec van ser utilitzades per l'oposició -i també per ERC- quan va esclatar l'afer de l'escó de a qui la Junta Electoral va desposseir de l'escó . Aquell episodi va convertir-se en la principal prova de foc de Borràs, que finalment va veure com el diputat de la CUP deixava de ser-ho. Va ser precisament Andreu, com a secretària general, qui va executar la retirada de l'escó "per imperatiu legal" La tasca al Parlament de Borràs ha generat crítiques internes -sempre en privat-, especialment sobre el cas Juvillà, per les, però ningú l'ha qüestionat obertament. En el cas de les llicències per edat, el partit ha posat sovint més èmfasi en l'enfocament periodístic de les informacions que no pas en el fons de la qüestió. La presidenta del Parlament sempre ha volgut deixar clar que ella fuig dels privilegis: des del primer momentque li corresponen -un altre capítol que ha generat debat públic sobre els diputats- i a la, prebenda que tampoc va acceptar en el temps a la ILC.

