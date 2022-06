Leo Messi s'estrenarà com a actor en una sèrie argentina de Disney+

farà els primers passos en la ficció i en el món de l'actuació aquest mateix any. El crack argentí, que actualment milita al, formarà part del repartiment d'una sèrie argentina anomenada. Protagonitzada pels intèrprets -molt reconeguts al país sud-americà-, aborda el món dels representants futbolístics arreu del planeta.Tots tres es troben en decadència després d'èpoques d'èxit passades i decideixen unir forces per intentar trobar solucions.dins del seu canal, encara que no ha arribat a la plataforma amb servei a Catalunya.Ara, per a la segona temporada, la ficció comptarà amb el paper secundari de Leo Messi. Encara que no s'ha especificat en quin rol, ja s'han fet públiques diverses imatges delon han viatjat els membres de la producció per tal de poder gravar les escenes amb el jugador del PSG.És la primera vegada que Messi participa en una ficció com a actor. Aquesta mena de produccions i històries són molt recurrents en les sèries dels Estats Units. Precisament la sèrie) explora el món de les agències de jugadors de futbol americà on apareixen diversos professionals reals.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor