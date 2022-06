Jordi Pesarrodona deixarà el Consell per la República per centrar-se en l'ANC

El vicepresident de l'ANC,, deixarà el càrrec de vicepresident segon de l'delper centrar-se plenament en l'entitat, tal com ha confirmat ell mateix en declaracions a. "He demanat formalment que se'm reemplaci en el proper ple de", ha dit Pesarrodona, que admet que és "gairebé impossible" compaginar els dos càrrecs, perquè impliquen una dedicació pràcticament plena.Pesarrodona, que va ser el més votat a les eleccions al secretariat nacional , no va poder convertir-se en president perquè els secretaris nacionals van fer confiança majoritàriament a la jurista Dolors Feliu . Feliu, que també era membre de l'Assemblea de Representants, ja va deixar el càrrec fa unes setmanes per dedicar-se a l'ANC en aquesta nova etapa de l'entitat després del mandat d'Pallasso i activista, Pesarrodona va guanyar popularitat arran de la repressió policial, especialment amb la fotografia amb el nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil. Va ser inhabilitat arran de l'1-O.a Sant Joan de Vilatorrada, va estripar el carnet després l'acord amb el PSOE al Congrés i va fer el pas a Junts. A les eleccions del 14-F es va presentar a les primàries i va anar a les llistes amb Carles Puigdemont i Laura Borràs (era el 33 per Barcelona). De fet, continua sent

