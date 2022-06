Els «whatsapps» de Núria Marín reforcen la seva imputació al cas Consell Esportiu, segons la UDEF

Missatge de Cristian Alcázar a Núria Marín, inclòs a l'atestat de la UDEF.

Esquivar el Parlament

Illa i Iceta, informats per Marín

El, reforça la tesi conforme hauria pogut incórrer en un delicte d'en la causa del, segons la valoració que fa la Policia Nacional. Així ho recull l'atestat on es recull l'anàlisi del contingut tel telèfon i, en especial, de les converses per WhatsApp que la també presidenta de la Diputació de Barcelona va mantenir amb els altres actors, al qual ha tingut accésEn un moment en què la jutgessa del cas ha de decidir si arxiva temporalment la seva imputació, el nou document de la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la Policia Nacional espanyola recorda que el principal delicte pel qual s'investiga Marín "consisteix en deixar de promoure la persecució dels delictes dels que tingui notícia o dels seus responsables". I, en aquest cas, aquesta "inacció ha permès que els responsables poguessin articular", el fins fa poc regidor del PSC i ara futur cap de llista d'ERC a la ciutat,, així com "elaborar. Unes estratègies en què "la mateixa investigada" participa, segons l'atestat.Quines són les novetats que haurien tret a la llum el bolcat del mòbil? Entre les evidències a l'atestat, no s'hi aprecia una actitud activa per part de Marín ni cap a l'esclariment ni cap al blanqueig, entre el moment què Graells li va comunicar les irregularitats detectades, el febrer de 2020, fins que, avui fa dos anys, la UDEF practiqués les primeres detencions. Durant aquest període, emergeixende l'alcaldessa. En canvi, un cop judicialitzat el cas, sí que s'aprecia que s'alinea i, mentre que no consta cap nova comunicació amb Graells. Fins i tot, els investigats li comuniquen algunes de les flaqueses de la seva estratègia, sense que flaquegi el suport de Marín, com en aquesta conversa amb el ja dimitit tinent d'alcaldia Cristian Alcázar En aquest cas, Alcázar responia a la petició de Marín d'informació sobre com havia anat una declaració seva. Li exposa que Graells i una testimoni no "han aportat res lleig", però li admet alguns, com els moviments i justificacions fetes en metàl·lic i registrades a la(amb pagaments no declarats), alguns préstecs a entitats, isubscrita a partir d'una acta falsificada de junta directiva per tal de subscriure un contracte amb l'. Aquest darrer assumpte, de fet, va acabar derivant en una altra peça separada de la causa, amb fins a 11 detencions fa quatre mesos Malgrat admetre-li aquestes flaqueses, la confiança de Marín es manté, tal com s'evidenciaria en altres missatges posteriors, com quan Alcázar va declarar davant la jutge, setmanes més tard. L'alcaldessa li va preguntar com estava i, quan ell li respon que "béeeeee, incòmode però bé, hehe", ella l'intenta calmar:. És només un exemple dels whatsapps intervinguts entre ells dos i que en confirmen la bona relació i el suport de Marín -llavors encara no investigada- a l'estratègia de defensa.Aquell mateix dia declarava també el llavors regidoral tribunal, qui també va parlar amb ella just després per explicar-li que tot havia anat bé, malgrat que calia aclarir l'acta de l'assemblea del Consell Esportiu presentada a la Generalitat per justificar una subvenció, la qual. Alcázar, afegeix, "la firmava sense saber-ho". Davant d'això, però, l'alcaldessa reacciona amb, donant-ho per bo malgrat haver-se admès la falsificació d'un document, un dels elements pels quals s'investiga als principals encausats.Aquesta cordialitat i suport. De fet, l'atestat no incorpora cap conversa de Marín cap al denunciant des del moment en què es van produir les primeres detencions i fins que li van requisar el mòbil, el desembre de 2020. Sí que en fa referència, però, en missatges cap als encausats o altres persones de la seva confiança, normalment amb to negatiu.En un intercanvi de finals de juny de 2020 -dues setmanes després de l'esclat públic del cas-, Marín va comentar amb Alcázar que "Jaume [Graells] fa molt mala cara" i van acordar que calia repassar la gravació de la conversa entre aquest i regidors d'ERC, ja que "s'havia deixat el micro obert". "Efectivament. I", afegeix l'alcaldessa. No és, però, l'únic cop que es refereix a Graells amb converses en tercers.I això que, des de mitjans de juliol d'aquell any, un assessor ja l'avisava que fos prudent i que. Ho feia arran de les informacions publicades aquells dies per NacióDigital , les quals treien a la llum per primer cop detalls de la investigació com la comptabilitat opaca, l'acomiadament fraudulent o els pagaments en negre., li aconsellen a Marín, en relació a la situació d'Alcázar i Plaza, motiu pel qual li suggerien que no els protegís públicament.L'atestat també destaca missatges compresos en unamb el nom de "Crisi" on hi havia la mateixa Marín; el seu primer tinent d'alcaldia,; la seva cap de gabinet,; i dues persones de confiança de l'alcaldessa. En ella, s'hi comenten novetats sobre la causa i com procedir en determinats episodis i s'hi comparteixen notícies de mitjans. Així, per exemple, s'hi critica una intervenció de Graells a El Matí de Catalunya Ràdio ("patètic, tot vaguetats, no concreta res i menteix", s'hi comenta) i, en canvi, la mateixa Marín destaca una notícia d'El País on es descriu l'actuació del denunciant comde qui presentava com "la seva parella".En aquest mateix grup, Belver explica que s'ha citat amb Graells i s'hi acorda que hi porti. "Tota precaució és poca", defensa Montserrat Pérez. Marín no participa d'aquesta decisió, tot i que després l'atestat recull que s'interessa per com ha anat. En tot cas, no s'hi exposa el contingut de la trobada, més enllà que hauria tingut lloc a un bar discret, ja que el denunciant no hauria volgut anar al despatx del tinent d'alcaldia.Durant aquelles setmanes, l'esclat de la causa va provocar cert debat a nivell nacional, alimentat també per la proximitat de les eleccions catalanes, un cop el Suprem va confirmar la. En aquest marc, diversos grups van presentar proposicions al Parlament perquè Marín, Graells, Alcázar i Plaza compareguessin a la Comissió d'Afers Institucionals perquè en donessin explicacions. Tot i això, en la primera sessió en què això s'havia de votar, es va ajornar aquell punt, ja que, com admet Marín, vanFinalment, aquestes compareixences es van acabar votant i aprovant a finals de novembre . En una altra conversa recollida a l'atestat, Marín defensa que, fet que fa qüestionar a la UDEF si tenia cap interès a amagar el cas o per encobrir els regidors que llavors estan implicats. "No interessa que ningú tingui coneixement sobre els fets?", es pregunta.El mateix Alcázar informa l'alcaldessa del resultat de la votació, en la qual els socialistes es van quedar sols, tal com ella ja sabia. El llavors tinent d'alcaldia, però, afegeix que farien. Fossin quines fossin aquestes gestions, van tenir èxit, ja que la legislatura va finalitzar abans que tinguessin lloc les compareixences i, per tant, aquestes van decaure i encara ningú ha hagut de donar explicacions al Parlament en relació al Consell Esportiu.L'atestat de la UDEF també recull que Marín tenia informats sobre els fets tant al llavors primer secretari del PSC,, com al seu futur relleu i llavors Ministre de Sanitat,. Ho feia enviant-los-hi enllaços, documents o breus comentaris sobre la causa, als quals ells responien normalment de forma sòbria o amb emoticona. De fet, quan n'havien de parlar en profunditat, preferieni no des del mòbil.En aquest sentit, la UDEF s'estranya que, "malgrat que les notícies aparegudes des de la intervenció posen de manifest l'abast de les irregularitats al si del Consell Esportiu i la implicació dels principals investigats, dos d'ells membres de govern del PSC [...], no s'observa que [Iceta i Illa] hagin donat instruccions respecte a l'adopció de".En tot cas, les converses intervingudes al mòbil de Marín no aporten massa novetats en relació a la seva actuació des del moment en què Graells li va portar documents sobre les irregularitats detectades i fins a l'actuació policial. La UDEF, però, recopila missatges inclosos en sumaris precedents en què s'evidencia que el denunciant l'alertava en el sentit quei amb impediments per part de l'altre sector, així com insisteix en les proves segons les quals hi va haver moviments d'Alcázar, Plaza i el director del Consell Esportiu,, per tal d'De fet, ell mateix demana a l'alcaldessa en una de les converses que designi una persona amb qui poder estar en contacte sense atabalar-la a ella i aquesta li suggereix que tracti amb Montserrat Pérez, la cap de gabinet. Ho fa en el marc d'un diàleg en què Graells lamenta, dues setmanes després d'alertar de les irregularitats, que encaraper fer una auditoria a l'entitat. "Han vingut sense proposta", li exposa, en relació a Plaza -que també era president del Consell Esportiu- i Galí, i afegeix quei que Galí s'ha reunit amb ell i "s'ha desmuntat".Aquell mateix dia, Marín manté una breu conversa amb Plaza en relació a com s'ha desenvolupat la reunió de la junta directiva que, segons Graells, havia anat malament. El president de l'entitat i regidor, però, li assegura que, ja que s'hauria creat una comissió per fer seguiment. L'alcaldessa, davant la diversitat de versions, respon només amb un "ok" i una emoticona amb el polze alçat.Una reacció que la UDEF veu sospitosa, atès que, "donada la importància dels fets denunciats, l'alcaldessaa saber què li explica el director del Consell Esportiu quan Graells diu que l'ha agafat a un despatx a banda i tampoc contrasta aquesta informació amb Plaza o s'interessa per ampliar-la en cap sentit". Tampoc no demana a aquest "si, segons la seva declaració, ja l'havia convidat a encarregar una auditoria externa dues setmanes abans quan s'havia reunit amb ell".Un dels elements que van impactar en l'inici de l'auditoria va ser ladel Consell Esportiu. Per això, l'entitat va haver de buscar en paral·lel una nova consultora que s'encarregués d'aquesta tasca, tal com li comenta Graells a Marín en una altra conversa, on planteja "proposar algú alternatiu que"."Ho portava el Monrós, no?", pregunta l'alcaldessa, en referència a Jordi Monrós, líder municipal i regidor de CDC i posteriorment de Junts que, a més, també era assessor del Consell Esportiu, malgrat que no n'era el comptable. Quan Graells li ho aclareix, ella respon que hauran desobre aquesta qüestió. El coneixement sobre aquesta qüestió i la proposta d'actuar-hi, de fet, porten la UDEF a qüestionar que Marín estigués tan desconnectada del funcionament de l'entitat com va afirmar en seu judicial.En aquesta mateixa conversa, Graells demana a Marín que ellaper tal de poder escollir una assessoria comptable més transparent. Ella no li respon i no sembla que això ocorri. De fet, la UDEF recupera altres converses en què l'alcaldessa no participa, però sí que s'esmenta la seva cap de gabinet -a qui havia delegat la interlocució amb Graells- per part de Plaza i Galí.En elles, el president i el director del Consell Esportiu comenten la necessitat de mantenir informada Montserrat Pérez i fins a quin punt., exposa en una ocasió Galí i, en una altra, és Plaza qui parla amb ella i li comunica al primer: "Escoltat el missatge. Endavant". En la següent conversa, a més, dubten sobre si, instant altres membres a fer intervencions en contra de les tesis de Graells.En altres converses, Galí detalla a Plaza que l'ha posat ena ell i a Alcázar i Pérez d'una resposta enviada a Graells en què es minimitza el fet que el Consell Esportiui es rebutja que, abans de la següent junta, es consensuessin una posició conjunta els representants nomenats per l'Ajuntament, els quals representen la meitat dels 12 que hi ha -i amb Plaza exercint tant de president de l'entitat esportiva com de regidor d'Esports.En una altra ocasió, Galí admet que ha malparlat de Graells amb Pérez: "He parlat amb la Montse, ja li he dit que. Que vagin sabent el que tenen allà posat...". Es refereix a la negativa expressada d'aprovar a posteriori un pressupost sense passar-lo per l'assemblea, per així complir els tràmits i no haver-lo de falsificar com els anys anteriors.El reforçament demanat per Graells, per tant, no arribaria, almenys no per part de la persona designada per Marín per tractar aquesta qüestió amb ell. Pérez, segons recorda la UDEF, només va admetre haver rebut algunes informacions sobre el procés per contractar l'auditoria. Tot i això, aquestes converses assenyalarien una relació més estreta amb els investigats. Aquests, de fet, esperen "a veure quins moviments veuen fent per dalt", constaten que "és bo" anar "informant la Montse" i Plaza afirma que aquesta li va encomanar:Efectivament, altres converses entre Plaza i Galí constaten els esforços per pactar amb altres membres de la junta i així aïllar-hi Graells. Ocorre de cara a la contractació de la nova gestoria comptable i sobre la necessitat de l'auditoria, ja que un altre directiu, a instàncies seves, hauria defensaten no trobar-la prioritària, així com aplicar un ERTO exclusivament a la treballadora que havia contribuït a treure a la llum irregularitats del Consell Esportiu.En tot cas, la UDEF no ha trobat converses que certifiquin el rol actiu de Pérez en aquesta direcció, més enllà del que comentaven Plaza i Galí entre ells. I encara menysamb aquests intents per treure ferro a les irregularitats, a banda de la passivitat que la Policia Nacional espanyola detecta quan aborda aquesta qüestió. De fet, Plaza comenta a Galí que li dirà a l'alcaldessa que proposaria "a la junta" per treure Graells de la vicepresidència "i de passada que serveixi de vot de confiança". No hi ha evidències que això arribés a passar o de l'eventual resposta de Marín, ja que la remodelació només va tenir lloc després de la intervenció judicial, però per rellevar-ne tots els implicats.Per altra banda, la UDEF detecta missatges antics de Plaza cap a Marín en què li envia, els quals evidenciarien l'amistat entre els dos, així com el fet que Alcázar va demanar un vídeo a l'alcaldessa per al comiat de Plaza com a director del Consell Esportiu. Va ser rellevat per Galí el 2016 i, tot i vendre's com una renúncia, va percebrepresumptament no acordada internament. Marín va anar a una de les festes de comiat, però l'atestat no certifica que sabés que en realitat es tractava d'un acomiadament i no d'una sortida voluntària.Tot i això, l'atestat insisteix que l'alcaldessa "va tenir" de la mà de Graells, les quals "no eren ni generalitzades ni deductives, sinó concretes i determinades". Arran d'això, a banda de l'auditoria, ella hauria pogut obrir "sobre els fets, fins i tot amb posterioritat a l'actuació policial i judicial, però res va fer respecte a això".La seva "inacció" i la participació en l'estratègia de descrèdit del denunciant hauria permès, insisteix la UDEF, que els presumptes responsables "tinguin accés a l'escenari delictiu i possibilitat d'alterar el mateix, bé destruint proves o influint en altres a manera d'estratègia de blanqueig de les seves actuacions". Igualment, destaca que, tant per part de Marín com del seu entorn, es percep, "obviant per altra banda les comunicacions amb Graells".Per contra, la Fiscalia ja ha defensat que cal arxivar per ara la investigació contra l'alcaldessa , tal com ella va sol·licitar fa quasi quatre mesos , ja que no veu elements rellevants que justifiquin mantenir-la oberta. Ho va demanar coneixent ja el contingut del bolcat del mòbil i desacreditant les apreciacions de la UDEF, mentre que, en canvi, demana penes de quatre anys i mig de presó per a Alcázar i Plaza en la primera peça separada, la qual aborda el presumpte acomiadament irregular del segon. Al seu torn, el grup de l'Hospitalet en Comú Podem, que actua com a acusació popular, s'oposa a aquest arxivament.

