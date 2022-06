Una aplicació permetrà consultar en temps real la disponibilitat de places dels aparcaments de Barcelona

Unpersonal permetrà consultar en temps real laa la ciutat de Barcelona. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l', que posa a l'abast dels usuaris de vehicles privats la ubicació de més de 45.000 llocs d’estacionament, així com la informació de 150 garatges de diferents operadors de la ciutat a través del telèfon mòbil. En aquest sentit, es podrà consultar la disponibilitat del 75% de places disponibles a l'aplicació SMOU, una xifra que segons el gremi anirà creixent progressivament.Aquesta nova funcionalitat "simplificarà i facilitarà" la planificació de les rutes, un fet que permetrà reduir també. Segons els impulsors, conseqüentment, tindrà un efecte directe sobre el volum de trànsit rodat, l’ocupació d’espai públic i la contaminació.A l'aplicació es mostren sobre el mapa de Barcelona la ubicació de cadascun dels 150 aparcaments, dels quals s'ofereix la informació per conèixer les opcions d'estacionament fora de la via pública que hi ha a la ciutat. La persona usuària pot accedir a la fitxa detallada de cada aparcament, on s’especifica l’on es troben els accessos, els, la tipologia de vehicles admesos, les places disponibles, els diferents, la relació dels serveis que s'ofereix a l'aparcament i la informació relativa al gàlib i amplada màxima d’accés.En el cas de la disponibilitat de places lliures, la informació s’expressa per mitjà d’un indicador semafòric. Així, elde places lliures a l'aparcament en aquell moment; el color groc, mitja disponibilitat de places lliures; el color vermell, baixa disponibilitat de places lliures; i, en cas que no es disposi d'informació en el moment de la consulta, el color de l’indicador serà el gris.Amb més de 570.000 persones usuàries i un milió i mig d’operacions mensuals, SMOU és una aplicació que afavoreix la intermodalitat en la mobilitat de manera senzilla, intuïtiva, sostenible i segura. També permet planificar isense necessitat de descarregar-se diverses aplicacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor