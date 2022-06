Detingut a Tremp un fugitiu acusat d'abusar de les seves fillastres menors d'edat

Launreclamat per les autoritats judicials de Brasil per presumptesa les seves dos fillastres quan aquest vivia al país americà. L'home, que tenia vigent una ordre internacional de detenció i entrega, ha estat localitzat després que una menor d'edat denunciés al Jutjat d'Instrucció de Tremp haver patit abusos sexuals per part del seu padrastre, d', i assegurés que tenia coneixement que l'home havia fet el mateix a altres menors al seu país natal.Després de contrastar la informació, la policia espanyola va arrestar l'home. El detingut ja ha declarat per videoconferència davant l'Audiència Nacional ia l'espera que es resolgui la seva extradició.A través de la, la policia espanyola va saber que l'home estava sent buscat per les autoritats de Brasil ja que l'havien acusat formalment d'haver-se aprofitat de la condició de padrastre per abusar sexualment de les seves dos fillastres. En concret, els abusos es van produir de forma freqüentquan l'home es quedava sol amb les víctimes o bé quan la mare d'aquestes dormia. Després de ser denunciat a la policia, el sospitós va fugir de Brasil.L'operatiu l'han dut a terme la Brigada Provincial de laamb la col·laboració d'Interpol Espanya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor