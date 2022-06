La particular història d'una dona que ha donat a llum a la seva neta amb 50 anys

té 50 anys i viu a Utah, els Estats Units. Té, però des de no fa ni un mes que ha donat a llum de nou. La seva filla, Kaitlyn Muñoz, de 25 anys, té un. Durant anys, s'ha sotmès a nombrosos tractaments: extracció d'òvuls, fecundació in vitro... Però res semblava funcionar. És per això que, i que va parir aquest 17 de maig.Genèticament, la petita és de la seva filla i del seu gendre, ja que. Chalise va prendre la decisió d'ajudar la parella perquè patia pels problemes que tenien per quedar-se embarassats. Kaitlyn, però, sí que va tenir èxit amb un tractament de fecundació in vitro, amb el qual va poder tenir el seu primer fill, Callahan. Però el gener de 2021 va ser diagnosticada d'unaque danyava els seus ronyons i impedia que estigués "en bones condicions per a un altre embaràs". Aquí apareix la seva mare.Smith va explicar a la cadena de televisió ABC7 que lad'ajudar a la seva filla en la seva missió de formar una família ". Em preguntava si aquesta era una direcció per a mi. Però un dia estava doblegant roba i vaig tenir la sensació que havia d'oferir-me per a gestar aquests embrions". La mare, diu,per a poder tirar la fita endavant. A més a més, Smith també ha descrit als mitjans la relació tant amb la seva filla com amb el seu gendre, Miguel Muñoz, com a "molt forta"., una bebè anomenada Alayna Kait-Chalise,, qui assegura que es tracta d'un "nadó agradable i saludable". Kaitlyn comentava emocionada que "ella és la meva primera nena. Volia que li posessin el meu nom, però també volia posar-li el nom de la meva mare, perquè va ser qui la va portar al món".

