Illa demana «actitud constructiva» al Govern amb el pla de l'Estat per a la mobilitat al Vallès

El líder del PSC,, ha reclamat "actitud constructiva" ala l'hora de col·laborar amb el govern espanyol en qüestions com el pla que presenta el ministeri de Transports i Mobilitat per millorar la mobilitat del Vallès amb el Quart Cinturó. Segons s'ha sabut durant el transcurs de l'atenció als mitjans, elha declinat ser present a la compareixença de la, que anunciarà un acord per millorar les infraestructures de la comarca. El dirigent socialista i cap de l'oposició ha titllat l'absència del Govern d'actitud "incorrecta" i "injustificada" des d'una visita que ha fet a Rubí.De fet, Illa ha reclamat al Govern la mateixa "actitud constructiva" que ell ha ofert davant la proposta que ha llançat aquest matí el president de la Generalitat,, de fer una " Declaració dels Pirineus ", però alhora li ha demanat concreció: "Es pot comptar amb el PSC, però demanem coses concretes, partides econòmiques i recursos concrets; que no sigui un conjunt de bones paraules". El dirigent socialista ha defensat que s'ha de traduir amb més inversió de recursos "després de deu anys perduts" per al Pirineu. El cap de l'oposició ha afegit que probablement també faran falta aquesta mena de declaracions per altres indrets del territori.En relació amb la candidatura dels, Illa confia en la tasca del president del, perquè es pugui arribar a una candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó.Illa ha estat rebut per pràcticament tots els membres del govern de Rubí, format pel PSC i, amb qui té previst conèixer el serveii una empresa "rellevant" del municipi,. El líder socialista ha aprofitat l'avinentesa per lloar la tasca de l'alcaldessa de Rubí,, que a parer seu aplica una política de "conversa i diàleg amb la ciutadania, detecta problemes i aporta solucions"; fugint de "picabaralles i discussions permanents" com les que atribueix al

