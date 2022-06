L'OMS continua assenyalant Wuhan: no descarta la creació de la Covid en un laboratori xinès

Altres notícies que et poden interessar

L'segueix sense descartar la teoria que explica que el coronavirus va ser creat en un laboratori de la Xina i es va propagar per tot el planeta per culpa d'una fuga. Davant d'aquesta postura, mantinguda a partir d'per l'agència global, les autoritats xineses han criticat amb duresa l'OMS per no descartar aquesta suposada trama d'errors que van conduir a una pandèmia global que dura fins avui.i del laboratori en qüestió, assegurant que la Xina no ho ha posat fàcil per poder a dur aquesta indagació.Des del ministeri de Relacions Exteriors xinès han rebutjat qualsevol acusació sobre que el govern no hagi cooperat de manera plena amb les investigacions i asseguren que volen "una indagació sense manipulacions polítiques"., portaveu del ministeri, va assenyalar directament els Estats Units com a responsables i va titllar de "sospitosos" els laboratoris de. Inicialment, aquesta teoria sobre la fuita d'un laboratori xinès estava infundada per les investigacions dels serveis dels Estats Units, però l'OMS no hi va posar cullerada. Ara, però, han canviat de parer i deixen la porta oberta.La majoria dels científics segueix donant suport a un salt del virus dels ratpenats a les persones,apunta que falten moltes "dades clau" per explicar l'origen real i fidedigne de la pandèmia. "Restem oberts a qualsevol evidència científica que estigui disponible en un futur per permetre establir proves exhaustives de totes les hipòtesis raonables que se'ns presentin", explicava l'informe.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor