Descoberta una larva d'escarabat que s'alimenta exclusivament de plàstic

Científics australians han descobert una. Han publicat l'estudi a la revista Scientific American, on expliquen com les larves dels escarabats goliat són capaces de viure amb una dieta només de plàstic.A l'estudi, també relaten que aquestes larves són molt golafres i, per això, són tan eficients descomponent el porexpan. La descoberta obre un camí a explorar, ja quecom és el plàstic.A més a més, els investigadors han vist quei aconsegueixen convertir-se en escarabats seguint aquesta dieta. Ara, l'equip científic està centrat a investigar quin enzim del tracte digestiu dels cucs descompon tan eficaçment el poliestirè.

