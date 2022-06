El Servei Català deunes determinades hores a l’. Ho ha explicat el seu coordinador de Seguretat i Mobilitat, Òscar Llatge, a El Matí de Catalunya Ràdio on també ha apuntat que aquestes mateixes mesures es faran“Són unes”, ha insistit Llatge. Pel que fa als avançaments entre camions, ha recordat que en certs casos – per exemple quan hi ha un carril addicional – ja es fa, i que es tracta de limitacions que estan subjectes “a variació” i que s’estudien “cada setmana”.Sobre la limitació deal Vallès, Llatge ha assenyalat que, que és el titular de la via. En aquest sentit, reconeix que pot ajudar a reduir els accidents, però també recorda que no. Per al coordinador un delsés la, tot i que ha recordat que no es tracta d’una “tasca fàcil”. Ha afegit que “no és qüestió de ser més o menys hàbils, la planificació s’escapa de les mesures de gestió, és un problema infraestructural”.En aquesta mateixa línia s’ha expressat, de la Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya, que ha recordat que el seu. Ayach ha explicat que disposen d’unaque no els permet “escollir quan poden o no poden circular”. Per això, ha apuntat que les restriccions poden afectar directament la productivitat, en un escenari que té “un problema de fons que passa pel dèficit estructural”. La Confederació també ha dit que estan mantenint reunions permanents amb Trànsit i Territori, però que és a ells a qui els toca “actuar”. “Ja hem dit tot el que havíem de dir”, ha afegit.

