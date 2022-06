Mor un home a Alguaire en caure-li a sobre una porta

Un home de 32 anys i veí d’haaquest dijous mentre treballava en una empresa agroalimentària d’després de seral cap per unaque hapel vent. Els fets han passat poc després de les vuit del matí, i l’home ha estat traslladat en estata l’hospital Arnau de Vilanova, on ha acabat morint.La víctima feia prop deque treballava en aquesta empresa dedicada al cereal.Elshan obert una investigació per escatir les causes del decés i les raons per les quals la porta ha cedit. La companyia assegura tenir tota la normativa en regla.

