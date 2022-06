Un tercer carril al tram entre l'Hospitalet de l'Infant i Amposta: la solució de l'Estat per a l'AP-7

Desdoblament de l'N-420, descartat

L'Estat ampliarà elamb un. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha avançat que el projecte constructiu estaràEn un acte de la Cambra de Comerç de Tarragona, Flores ha afirmat aquest divendres que la construcció d'aquest tercer carril, davant l'increment de vehicles que hi circulen arran de l'alliberació dels peatges. El secretari general d'Infraestructures del Ministeri també ha explicat queper adaptar els accessos entre aquestes dues vies d'alta capacitat."El què ha de passar aquest any és la licitació d'aquest projecte constructiu del tercer carril, a partir d'aquí el redactarem, licitarem obres i s'executaran, però anirem partit a partit", ha destacat el secretari general d'Infraestructures. Flores també ha detallat que, però ha remarcat que no és tan prioritari com el de l'Hospitalet a Amposta. "És prioritari poder dotar d'un tercer carril que ens doti d'una, que si hi ha un accident ens permeti, si un camió avança a un altre puguem superar-lo per l'altre costat, per tant, és una", ha afegit.Flores ha assenyalat que ja tenen fets els estudis tècnics i que el fet que la via ja existeixi n'accelerarà tota la tramitació. "D'ençà que va caure el peatge, els camions que abans passaven per l'N-340 ara ho fan per l'AP-7, el clamor de la gent ens diu que és molt més incòmode circular-hi, tenim més problemes, el que volem és recuperar una funcionalitat i comoditat en l'ús d'aquesta via", ha insistit. A més, el Ministeri ja va anunciar a l'abril que construirà un(Baix Penedès) i el(Baix Llobregat). Llavors, Flores va explicar que la previsió és també licitar aquest any els diversos projectes que comportarà aquesta obra. L'Estat estima que costarà més de 200 milions d'euros.Preguntat sobre la possibilitat de, Flores ha descartat que sigui la millor opció i creu que tècnicament només es pot. "Crec que no és la prioritat en aquests moments, espero convèncer a la Cambra de Terol i Reus que hi ha altres camins que són millors, més productius i més ràpids i eficients pel territori, complirem amb les esmenes i acords polítics a no sé què siguem capaços trobar altres acords", ha destacat.Flores també ha parlat del projecte deal terme municipal de Tarragona i ha explicat que treballen amb l'Ajuntament per impulsar el carril bici i, contribuir així a la "humanització" d'aquesta via. Durant la seva intervenció, també s'ha referit a les obres del túnel de Lilla, que ja es troben en la seva recta final, i al corredor mediterrani. Finalment, Flores ha assegurat que col·laboraran en el que sigui necessari si el Servei Català de Trànsitper revertir l'alta sinistralitat en aquesta carretera.

