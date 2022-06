Aragonès defensa al Pirineu l'aposta «imbatible» pels Jocs Olímpics d'Hivern

Elestà decidit a presentar unaamb aspiracions per acollir elsdel 2030, malgrat les dificultats de la relació amb l'Aragó. Així ho ha defensat el president de la Generalitat,, aquest divendres a la Seu d'Urgell, en la conferència inaugural de la 33a edició de la. Aragonès ha defensat la confecció d'una proposta "" per acollir la cita olímpica, que tingui una repercussió positiva en les comarques pirinenques.Rebut amb xiulets per representants de la, el president català ha recalcat el potencial de Catalunya i la iniciativa de l'executiu, decidit a preparar una candidatura en solitari si l'Aragó se'n despenja, tal com ha transmès al Comitè Olímpic Espanyol (COE). Per això, Aragonès ha dit que el Govern està en disposició d'organitzar els Jocs "".En la intervenció a la Seu d'Urgell, el president ha proposat donar forma a "" per identificar prioritats de les comarques pirinenques i impulsar elen aquest àmbit territorial. Aragonès ha demanat que aquest acord vagi "del Govern" i tingui l'objectiu d'arribar al 2030 amb millors condicions que les actuals per millorar la competitivitat i el benestar de la població de les comarques d'aquest territori.En relació a la candidatura olímpica, l'executiu ha ajornat la consulta sobre els Jocs Olímpics prevista per al 24 juliol , a l'espera de poder arribar a un acord definitiu avalat pel COE. Fins que no es resolguin els, el Govern no organitzarà la votació en les comarques implicades en el projecte.

