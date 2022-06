L'IPC definitiu de maig repunta dues dècimes fins al 8,2% amb els carburants disparats

La taxa de variació anual de l'a Catalunyael mes de maig, situant-se en el, segons dades que ha fet públiques aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (). A l'abril, va ser del 8%, després que alassolís un rècord del. L'en els preus és en els, que han apujat mig punt (9,3%). També és rellevant el preu del transport, amb un augment d'1,9 punts, fins al 14,8%. En canvi, els preus de l'habitatge, aigua, electricitat i gas baixen en 1,2 punts, fins a situar-se en un 16,4%., la taxa de variació anual de l'IPC durant el maig va escalar fins al, quatre dècimes més que la registrada a l'abril per l'increment de preus en el transport (+14,9%) i els aliments i begudes o alcohòliques, amb un 11%, entre d'altres. No obstant això, el percentatge definitiu de maig as Espanya encara és, quan l'IPC va arribar a assolir el 9,8% interanual, laEl maig ha estat el, o per sobre, després que al març a Catalunya pugés dos punts, fins al 9,5%, una xifra també rècord en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística des del 2002. Destaca l'increment dels aliments en mig punt, fins al 9,5% i les begudes no alcohòliques, amb un 6,7%, quatre dècimes menys que el mes anterior. D'altra banda, també van augmentar els preus de les begudes alcohòliques, en un 4,4%, el vestit i el calçat i les seves reparacions, en un 3,5%.Pel que fa a la, entre els aliments que pugen més hi ha elsi els seus derivats en un 17%, 3,4 punts més que a l'abril., en un 10,9%; la carn ovina, en un 12,1%, la carn de porc, en un 6,1%; i la carn d'au, en un 10,2%. També es registren increments en els ous i la llet, amb un 15,4% i un 16,5%, respectivament, mentre queun 48,8%.Al conjunt de l'Estat, els grups que van tenir una influència positiva en l'increment de la variació anual són el transport (14,9%), més de dos punts més que a l'abril; i els, nou dècimes més i. Per contra,, fins al 6,3%, arrossegats per la restauració, que es va encarir respecte al 2021. Es tracta de la taxa més alta d'aquest grup des de l'agost del 2011.Per comunitats, la taxa anual de l'IPC al maig va augmentar respecte a l'abril en totes elles,, onen dues i una dècima, respectivament. Per la seva part,, amb augments d'un punt i set dècimes, respectivament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor