Dua Lipa i Gorillaz brillen en l'inici de la segona setmana del Primavera Sound

Elha engegat la segona setmana de la 20a edició del festival amb una nit de luxe i un cartell d'estrelles, que van enlluernar els. La britànica Dua Lipa ha tornat a actuar aquest divendres a Barcelona per segona setmana consecutiva però en un entorn diferent, el del certamen, després d'haver omplert el Sant Jordi en un concert pel seu compte. Reconeguda internacionalment i amb milers de reproduccions a les plataformes, Dua Lipa ha interpretat temes del disc seu nou disc,En l’actuació al Primavera Sound,que l'han catapultat internacionalment en una actuació seguida per centenars de persones. Per la seva banda, la banda virtual capitanejada per Damon Albarn ha tornat a l’escenari del Primavera amb cançons que han entusiasmat. De fet, tal com va passar en la darrera actuació, el concert d’aquest dijous ha estat molt multitudinari.Gorillaz ha imposat el seu ritme al festival amb el seu setè àlbum sota el braç. Com ja va fer dissabte passat, la banda ha acompanyat bona part de l'actuació amb les seves particulars animacions. La nit s’ha completat amb l’actuació de grups com Metronomy. El festival ha iniciat aquest dijous el segon cap de setmana de música amb grups que repeteixen i l'aposta per bandes que s'han fet un nom en el panorama musical recent.Han encès el foc del dia la banda de punk rock australiana, que ha arribat al certamen barceloní amb un nou disc sota el braç,. Poc després ha estat el torn del trio musical nord-americà Khruangbin, que ha repassat la seva discografia amb cançons dels discsJa el vespre, el rock nord-americà d'Interpol ha marcat el ritme d'un escenari que ja coneixen d'altres edicions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor