Investiguen una agressió sexual a Barcelona a una noia de 19 anys

a la zona de lade Barcelona, aquest dijous a la nit. Segons han avançat diversos mitjans, laen un estat de desorientació, ferida i amb signes d'haver patit una agressió sexual. Han alertat diversos agents de la Guàrdia Urbana que eren a la zona, quede la capital catalana. Allà s'ha activat el protocol per agressió sexual.Ara per ara, el cas està sent investigat pels Mossos d'Esquadra, que han rebut tota la informació per part del cos policial barceloní. Els agents catalans intenten esbrinar si la noiamolt a prop de la zona on l'han trobada, i esperaran poder parlar amb ella en les pròximes hores per intentar aclarir els fets. La jove presenta, i estarà en observació hospitalària.

