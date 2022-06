Deu galetes

Dues galetes de civada

Sobres de te, sucre i llet

Un tros de carn

Dues porcions de xocolata amb panses i una de xocolata normal

Caramels

Dos paquets de xiclets

Una ració de sal

Tauletes d'extracte de carn

Quatre terrossos de sucre

Quatre peces de paper higiènic.

L'anomenat "" s'entregava alsi de la Commonwealth amb la idea que els servís permentre s'establien les cadenes de subministrament. Aquesta setmana, el Keep Military Museum de Dorchester (comtat de Dorset) ha escanejat amb raigs X el que es creu que ésdels soldats que van participar en el, ara fa 78 anys.Els productes de supervivència es guardaven en unaencerada que se segellava per mantenir els aliments a prova d'aigua i de gas. Aquesta es considerava que era una manera lleugera de proporcionar a les tropes lesque necessitaven. L'escàner de l'últim kit del D-Day s'ha fet amb la col·laboració dels conservadors del Palau Romà de Fishbourne, i mostra tots els elements que hi ha a l'interior.Aquesta és la llista de tot el que conté el "kit de racions d'assalt":i es va atribuir erròniament a la dècada del 1950. Més recentment, quan es va tornar a analitzar per a una exposició, el director del Military Museum de Dorchester va identificar-la com un dels kits utilitzats durant el D-Day. Ara per ara, es troba en un estat tan fràgil que no es mostra al públic i per això es conserva al dipòsit del museu.Aquesta setmana ha fet 78 anys que, el 6 de juny de 1944,, un fet decisiu per al final de la Segona Guerra Mundial.

