Nova Zelanda posa un impost als pets de les vaques

Laés un animal rumiant i té 4 estómacs, dos dels quals tenen una rica comunitat de microorganismes que fermenten la vegetació en condicions anaeròbies, és a dir, sense presència d’oxigen. Alguns d’aquests microorganismes alliberenque la vaca expulsa en forma de pets. Una vaca pot emetre uns 250 litres de metà al dia. El gas metà, que puja a l’atmosfera, té un efecte hivernacle 20-25 vegades més potent que el CO2. En conseqüència, quan mengem un bistec de vedella d’alguna manera estem contribuint alLa ramaderia és responsable del 14% d'emissions de, segons un estudi de Greenpeace. A Catalunya, la xifra és del 12% el 2020., un país on hi ha més caps de bestiar que persones, han volgut posar-hi remei. Per això, el govern d’aquest país prepara unper al 2025 per taxar la ramaderia, segons informa el portal 3/24. La mesura forma part del pla He Waka Eke Noa, un proverbi maori que es tradueix com "estem tots junts en aquesta canoa".Nova Zelanda serà, en tres anys, el primer país del món que posa un impost als pets de vaques i ovelles.en relació al volum de gasos generats pel seu bestia.El pla inclou. Així, es premiarà els pagesos que plantin arbres a les seves finques i els ramaders que donin al seu bestiar menjar amb additius, que produeixen menys metà en els remugants.

