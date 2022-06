Un comiat en gran: així marxa un estudiant del grup de Whatsapp de la universitat

Elssón un niu de missatges virals. Se'n reben molts i, sovint, l'únic que hom desitja és sortir-ne sense fer massa soroll. Però, a vegades, és d'agrair ser-hi per coses com les que s'han vist avui a la xarxa.Una usuària de Twitter, l'@andreuuca ha compartit al seu perfil elde comiat d'un company d'universitat al grup de Whatsapp de la facultat.El noi en qüestió és de la Universitat dei estudia. El text triat per dir adeu és aquest: “Marxo que a la meva germana l'ha prenyat un jugador de futbol de primera divisió i tenim la vida resolta. No renda acabar la carrera”. Després del missatge, va aparèixer el ja clàssic “X ha sortit del grup”. El tuit ha donat la volta a la xarxa social, on en poc més d'un dia ha acumulat més deCuriosament, un altre usuari que també forma part d'aquest grup de WhatsApp ha compartit una experiència anterior d'una persona que va marxar del grup així: “Xavals no us ho creureu però, deixo la carrera”, va dir l'estudiant abans d'abandonar el grup. “Una sortida en gran”, li va contestar un altre.

