Foment blinda la continuïtat de Sánchez Llibre de cara a una tardor calenta

Laes prepara de cara a l'escenari d'una tardor que pot arribar enmig d'un clima de conflictivitat potencial. Dilluns vinent, la junta directiva de Foment del Treball convocarà eleccions per renovar la seva cúpula i. Les eleccions estaven previstes per a la tardor, però a Foment volen començar setembre amb el seu govern renovat. Les raons no es poden desvincular del context social i econòmic.Fonts de l'entitat expliquen que la perspectiva d'unaque superi el 8% genera una preocupació profunda en els cercles empresarials. Des d'inicis d'any, les principals institucions econòmiques apunten a una inflació a l'alça. L'agència berlinesa Scope Ratings ja va parlar el març d'un 8% i l'acaba d'anunciar la sevad'inflació. De fet, és el nivell de la mitjana d'inflació a l'estat espanyol en el que portem d'any, el que indicaria que no considera que els preus hagin de recular en els propers mesos.Ningú qüestionava la línia ni la posició de l'actual president dels empresaris. Tot indica queo moviments preelectorals per fer les eleccions el més aviat possible. Però Foment del Treball vol llançar el missatge que en moments d'inestabilitat i incertesa, la vella organització tanca files i anuncia amb temps que no hi haurà controvèrsies internes en els propers mesos. A més, a finals d'any conclou el mandat d'a la CEOE. Si no hi ha sorpreses, l'empresari basc encarrilarà la seva reelecció i Foment vol tenir ja enllestida la seva renovació electoral. Preservar el pes de la patronal catalana en la gran organització espanyola és vital."Protegir eli conjurar els vells dimonis de Foment". Així explica una bona antena de l'empresariat les raons de l'avançament electoral. La relació fluida amb els sindicats és un dels èxits que més enarbora l'actual cúpula patronal. Malgrat les diferències amb la resta d'agents socials, que es van evidenciar durant la darreraFoment va mantenir undesprés que la CEOE signés amb govern espanyol i sindicats la modificació de la reforma impulsada per. La patronal catalana es va abstenir en el si de la CEOE, però tot seguit s'hi va aplanar. A Foment també recorden que l'(IEE), el think tank de la patronal, va ser de les primeres veus en el món empresarial a defensar el 2019 uni obrir-se a debatre la renda mínim universal. Sánchez Llibre, però, s'ha mostrat en contra d'assimilar l'increment de salaris a l'augment de la inflació, assegurant que posaria en perill moltes empreses.. A què es refereixen dirigents de la patronal quan diuen això? Hi ha consens en el si de l'entitat en el sentit que la gestió de Sánchez Llibre ha fet un gir cap a la centralitat en el discurs patronal, allunyant-lo de, com es va evidenciar durant el mandat de. La tradició històrica de Foment, des dels anys de la Transició i la llarga presidència d', va situar Foment sempre en el sector més dur de la patronal. Tot i que ningú discuteix a Sánchez Llibre el seu lideratge, el cert és que no tothom a Foment comparteix el missatge de l'actual dirigent. Un context de crisi social podria fer aflorar les diverses sensibilitats de la casa. En l'actual nucli dur de Foment, es té molt clar que s'ha de preservar la imatge d'una patronal sensible als acords socials i a l'entesa institucional amb la Generalitat, avui recuperada.Aquest juliol serà mes de renovacions a altres entitatsUna altra entitat rellevant del panorama econòmic, la patronal vallesanatambé inicia una nova etapa.deixa el càrrec després de 17 anys i l'assemblea de l'organització elegirà el seu successor el 30 de juny. Tot apunta que serà un procés controlat marcat pel continuisme. De cara a la tardor que ve, els empresaris volen tenir la casa endreçada.

