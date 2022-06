Els Mossos alliberen una persona segrestada en un hotel de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han localitzat una persona retinguda en un hotel de la Gran Via de Barcelona, a la cruïlla amb el Passeig de Gràcia. El cos policial ho ha explicat al seu compte oficial de Twitter, on s'afegeix que hi ha una investigació oberta per esclarir les circumstàncies del cas.Minuts abans de la piulada, La Vanguardia ha publicat que un gran dispositiu de la policia catalana pentina des de les nou de la nit l'interior d'un hotel de la zona a la recerca dels presumptes segrestadors de la persona localitzada. Segons el rotatiu, l'ostatge estava emmordassat en una de les estances de l'hotel, vigilat per un individu armat que ha pogut ser detingut.

