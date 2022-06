Les 20 platges més boniques d'Europa (i dues són catalanes)

La platja de Blanes Foto: Visita Costa Brava



Les 20 platges més boniques d'Europa

1. Platja Daurada de Porto Santo (Portugal)

2. Platja Bolonia (Cadis)

3. Platja del Seixal (Portugal)

4. Cala Goloritze (Itàlia)

5. Platja Mitjaneta (Menorca)

6. Platja Monòlia (Grècia)

7. Baia delle Zagare (Itàlia)

8. Illa Elafonisi (Grècia)

9. Platja de Santa Giulia (França)

10. Platja Hel (Polònia)

11. Porto Katsiki (Grècia)

12. Calanque d'En Vau (França)

13. Platja d'Agios Konstantinos (Grècia)

14. Platja de Cavoli (Itàlia)

15. Platja Cala Sa Boadella

16. Platja de la Sorgente (Itàlia)

17. Cala dei Gabbiani (Itàlia)

18. Platja de Greve Blanche (França)

19. Platja de Cala Cipolla (Itàlia)

20. Platja de Blanes

Arriba l'estiu i una de les sortides més clàssiques és anar a la. El lloc web Europe Best Destinations ha elaborat un rànquing a partir de milions de vots de viatgers de tot el món i ha seleccionat les 20 platges més boniques d'. I hi ha presència de dos indrets ben populars deEn concret, en la 15a posició es troba la, a. El lloc web defineix l'indret com a "magnífic" i destaca que la meitat de la platja és nudista mentre que l'altra no, i que aquest fet es gestiona amb una "perfecta convivència". A més, també recomana allotjar-se als apartaments, que considera que estan situats a la "zona millor valorada" de Lloret de Mar.En vintena posició, per altra banda, també hi ha la platja de. Amb les seves aïgues "transparents" també fa referència en concret a la. De la platja també en destaca els amplis serveis (aparcament, dutxes, lavabos i un restaurant) i en valora el fet de descobrir altres platges i cales secretes. "Vigilada i perfecta per a famílies", assegura el lloc web. Recomana allotjar-se a l'hotel, a primera línia de la platja de Blanes.

