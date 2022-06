Tres vins catalans, entre els millors valorats per un prestigiós mitjà britànic

Tres corpinnats de llarga criança

La revistaha publicat la llista de premiats del seu concurs de vins, el. El jurat d’aquest concurs, format per diversos Masters of Wine, Masters Sommelier i grans professionals del món del vi i del tast, han atorgat laUn procés de deliberació acurat, ja que el procés de selecció dels vins premiats ha sigut llarg. Durant l’última setmana del mes d’abril del 2022, més de 300 experts internacionals (entre ells Sarah Jane Evans MW, Pedro Ballesteros MW, Andrew Jefford, Michael Hill Smith MW...) es van reunir a Londres per avaluar gairebé. D’aquesta avaluació es van seleccionar les medalles deDe la selecció de medalles d’or, diferents jutges van tornar a tastar els vins per decidir quins vins mereixien guanyar la. La precisió en els resultats és molt acurada, ja que un vi que guanya una medalla de platí és tastat més de cinc vegades.El corpinnatrendeix homenatge al fundador Francesc Torelló, qui el 1951 va elaborar la primera ampolla d’escumós a Torelló Viticultors. És un cupatge de xarel·lo, macabeu i parellada de la collita 2011, amb més de 10 anys de criança i de la que només s’han desgorjat 809 ampolles de 75 cl i 50 magnums.El corpinnat, guanyador de la medalla d’or, és un cupatge de xarel·lo, macabeu i parellada. És un dels escumosos més clàssics de Torelló Viticultors. Té una criança mínima de 60 mesos en ampolla. Cada any es realitza el poignettage (procés d’agitació d’ampolla) perquè els llevats es posin en suspensió amb el vi, i guanyin més aromes i sabors. El degollament es fa sense addició de sucres.El corpinnat Granés un cupatge de xarel·lo, macabeu i parellada. Té una criança mínima de 80 mesos en tap de suro natural. Com la resta de corpinnats Brut Nature de Torelló Viticultors, també se li fa el poignettage, la clarificació manual i el degollament sense addició de sucres. Tots els corpinnats de Torelló Viticultors tenen origen en les vinyes ecològiques de la Finca de Can Martí, situada a Gelida (Alt Penedès).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor