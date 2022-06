Andorra inaugura un dels ponts penjants més llargs del món

desafia a les alçades amb la construcció del, una passarel·la minimalista situada a 1.875 metres d'altitud que sobrevola un dels paratges naturals més impressionants del país dels Pirineus: la. El Pont Tibetà de Canillo, en què s'han invertit un total de 4,6 milions d'euros, ha obert aquest dijous al públic i es converteix en el segon més llarg de tot el món amb una longitud de 603 metres.La singular passarel·la suspesa a l'aire uneix els dos extrems de la vall amb un pas únicament ded'un metre d'ample que vola per sobre del riu i el terra des d'una alçada vertiginosa de fins a 158 metres. A partir del proper dissabte, la passarel·la de la Vall del Riu serà deaixí com ho serà el mirador del(mirador amb plataforma voladissa a 500 metres del terra). L'entrada individual tindrà un preu de 12 i de 5 euros respectivament.La previsió d'afluència durant els sis primers mesos d'obertura del Pont Tibetà de Canillo és de prop de(de juny a novembre). El pont té una capacitat de càrrega de 600 persones de manera simultània, encara que s'estima que traspassin el pont fins a un màxim de 165 usuaris per hora (uns 60 al mateix moment).Per accedir a la passarel·la de la Vall del Riu és imprescindible fer ús del servei de bus amb sortida i arribada des del poble de Canillo. Aquesta passarel·la des de la Vall del Riu pretén posicionar-se com a pol d'atracció per visitar Andorra i elsfora de la

