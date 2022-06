Sanitat aprova vacunar contactes vulnerables contra la verola del mico

La Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest dijous laDonada la limitació en quantitat de dosis d'aquest fàrmac, el Ministeri de Sanitat ha explicat en un comunicat que per ara-és a dir, previ al contacte-, sinó que es prioritza. La vacunació prèvia a l'exposició "podria recomanar-se més endavant" en funció de l'evolució del brot i de la disponibilitat de vacunes.Actualment, l'estat espanyol ha confirmati, per ara, no s'ha decidit on es repartiran les 200 dosis rebudes.ha comptabilitzat, per ara,, cap d'aquests de gravetat. La Comunitat de Madrid és la zona de l'Estat amb més casos confirmats i la seva conselleria de Sanitat ha demanat vacunar els contactes estrets amb contacte de risc durant els quatre dies previs.D'altra banda, durant la reunió d'aquest dijous, els tècnics de Sanitat i de les comunitats autònomes han acordat aprovarSerà la segona dosi de reforç i només s'inocularà a laprioritzant persones internes enque tinguinL'administració d'aquesta quarta dosi es durà a terme, segons el Ministeri, "en el moment més apropiat segons la situació epidemiològica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor